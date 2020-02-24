İçişleri Bakanı Soylu: "Devletin bütün yetkilileri bölgede" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Devletin bütün yetkilileri bölgede' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Devletin bütün yetkilileri bölgede"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devletin bütün yetkililerinin, STK'ların bölgede olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devletin bütün yetkililerinin, STK'ların bölgede olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, deprem nedeniyle hasar gören İran sınırındaki mahallelerde incelemelerde bulundu. Gelenler Mahallesi'nde açıklama yapan Soylu,

hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bir taraftan jandarmamız, askerlerimiz, AFAD'ımız çadırları kuruyor, bir taraftan da sobalar dağıtılıyor. Hayvancılığın yapıldığı köyler. Onların hepsi tespit edilecek. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Ne kadar telef olan hayvan varsa hepsi giderilecek. Bugün Tarım ve Orman Bakanımız da gelecek. O da gerekli tespitler, alınacak tedbirler ve değerlendirmelerle ilgili burada bulunacak" diye konuştu.

Vatandaşın yanında olduklarını belirten Soylu, "İranla sıfır noktasındayız. Devletimiz depremin ilk olduğu andan itibaren burada. Allah beterinden korusun, bu hasarı onaracak kabiliyetimiz de sabrımız da var. İlk tespitlere göre, 250 konut ve 300 ahır yıkıldı. 700'ün üzerinde ağır hasarlı yapı var. 2 bine yakın hayvan da telef oldu. Köy köy geziyor, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Eksik varsa gidermeye çalışıyoruz. Bu bölgede 15 gün okullar tatil oldu. Milli Eğitim Bakanı'mızla da konuştuk. Çünkü buradan Van'a, Başkale'ye giden vatandaşlarımız doğal olarak çocuklarını da götürdü. Onun için eğitimdeki birliği sağlayabilmek maksadıyla geçici olarak 15 günlük ara verildi. Ondan sonra genel değerlendirme yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Süleyman Soylu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
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