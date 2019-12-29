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İçişleri Bakanı Soylu: "Devletin içinde her görüşe mensup insanlar elbette ki vardır ama dönüp...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Devletin içinde her görüşe mensup insanlar elbette ki vardır ama dönüp burada bir iktidar oluşturmaya, bir paralel devlet oluşturmaya, 'Hakimiyet bendedir' demeye ne devlet müsaade eder, ne siyaset müsaade eder."
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:44 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Devletin içinde her görüşe mensup insanlar elbette ki vardır ama dönüp burada bir iktidar oluşturmaya, bir paralel devlet oluşturmaya, 'Hakimiyet bendedir' demeye ne devlet müsaade eder, ne siyaset müsaade eder."
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