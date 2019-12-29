İçişleri Bakanı Soylu: "Devletin içinde her görüşe mensup insanlar elbette ki vardır ama dönüp... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Devletin içinde her görüşe mensup insanlar elbette ki vardır ama dönüp... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Devletin içinde her görüşe mensup insanlar elbette ki vardır ama dönüp...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Devletin içinde her görüşe mensup insanlar elbette ki vardır ama dönüp burada bir iktidar oluşturmaya, bir paralel devlet oluşturmaya, 'Hakimiyet bendedir' demeye ne devlet müsaade eder, ne siyaset müsaade eder."

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Devletin içinde her görüşe mensup insanlar elbette ki vardır ama dönüp burada bir iktidar oluşturmaya, bir paralel devlet oluşturmaya, 'Hakimiyet bendedir' demeye ne devlet müsaade eder, ne siyaset müsaade eder."

Süleyman Soylu, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:44 Kaynak: AA
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