Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Dhkp-C'nin Kırsal Yapılanmasını Tamamen Çökerttik"

İçişleri Bakanı Soylu: "Dhkp-C'nin Kırsal Yapılanmasını Tamamen Çökerttik"

11 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sabah saat 03.00'e karşı DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere bir yeşil listeden, iki gri listeden, terörle arananlar listesinden, toplam 7 aranan teröristi bir sığınakta ele geçirdik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sabah saat 03.00'e karşı DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere bir yeşil listeden, iki gri listeden, terörle arananlar listesinden, toplam 7 aranan teröristi bir sığınakta ele geçirdik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:41 Kaynak: AA

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