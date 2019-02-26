Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Dhkp-C Türkiye Sorumlusu Dahil Toplam 7 Aranan Terörist Ele Geçirildi"

İçişleri Bakanı Soylu: "Dhkp-C Türkiye Sorumlusu Dahil Toplam 7 Aranan Terörist Ele Geçirildi"

55 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul emniyetimiz sabah saat 03.00 sıralarında DHKP-C Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere bir yeşil listeden, iki gri listeden toplam 7 aranan teröristi bir sığınakta ele geçirdi" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul emniyetimiz sabah saat 03.00 sıralarında DHKP-C Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere bir yeşil listeden, iki gri listeden toplam 7 aranan teröristi bir sığınakta ele geçirdi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da kanaat önderleri ile bir araya geldi. Programda konuşan Soylu, terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi anlatarak, "DHKP-C'nin kırsal yapılanmasını Türkiye'de tamamen çökerttik. Kırsal yapılanmalarında bir kişi kalmış değil" ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde İstanbul'da önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Soylu, "İstanbul'da emniyetimiz başarılı bir operasyona imza attı. Sabah saat 03.00 sıralarında DHKP-C Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere bir yeşil listeden, iki gri listeden toplam 7 aranan teröristi bir sığınakta ele geçirdik. Bir kişi aranmayan listesinde toplam 8 kişi. Valimiz, emniyet müdürümüz uzun zamandır yürüttükleri bu operasyonu başarıyla gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:09 Kaynak: İHA

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