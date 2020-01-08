İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamyon ve otobüs sahiplerine dijital takograf uyarısında bulunarak, "Bizim gerek otobüs, gerek çekici, gerekse de kamyon esnafından ve sahiplerinden beklentimiz bu konuda 10 Temmuz 2020 tarihine kadar bu geçişi tamamlamalarıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde "Geleneksel Çarşamba Konferansları" çerçevesinde toplantıya katıldı. Bakan Soylu, toplantı öncesinde Ulaştırma Bakanlığının dijital takograf uygulamasına geçişle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımıza, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, hem de Ulaştırma Bakanımıza biz de aldığımız tedbirlerle ilgili sunumlarda bulunduk. Onun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem bakan arkadaşlarımız da yapmış olduğu değerlendirmenin akabinde bir talimatı söz konusu oldu. Bildiğiniz gibi 2012 yılında özellikle karayolundaki yolcu ve yük taşımacılığı için manuel takograflardan dijital takograflara geçirilmesine yönelik kademeli bir düzenleme getirildi" diye konuştu.

Düzenlemenin getirilmesindeki temel sebeplerinden birinin hem karayolu hem de sürücü güvenliğinin sağlanması olduğunu belirten Soylu, "Bizim çok önem verdiğimiz sürücü güvenliğinin sağlanması için bütün dünyada kullanılan bir adım atıldı ve bu adımın en önemli özelliklerinden bir tanesi de 5 yıllık bir zaman periyoduna yayılması, yani 2014'te başlayıp, yaklaşık 31 Aralık 2019 tarihimde bitmeseydi. Yine bunu yaparken de bakanlıklarımız, özellikle Sanayi Bakanlığımız bir detaya da ehemmiyet verdi, önem verdi. Verdiği detay şuydu; kademeli bir geçiş. Kademeli geçiş demek araçlarda modellerine göre bir geçiş sağlamaya çalıştık ve en nihayetinde son kademe, yani son model araçlara geldi. O da 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecekti. Tabii Sanayi Bakanlığımızın böyle bir yükümlülüğü var. Ulaştırma Bakanlığımız açısından sadece bu araçların ne kadar seyrettiği, sürücülerin ne kadar dinlendiği, ne kadar seyrettiği, hızın takibi değil, aynı zamanda yükün takibi de önemliydi. Karayolları için bu da bir kıstas. 31 Aralık 2019'da Sanayi Bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu bu değerlendirmeler sona erdi. Dolayısı ile iş bize geçmiş oldu, bizim denetlemelerimiz başladı. Tabii 31 Aralık 2019 tarihine kadar bir yoğunlaşma söz konusu oldu. Makine sektörü kısmen bir yoğunluk yaşadığını ve bu yoğunluk çerçevesinde de yetiştiremediklerini ifade ettiler. Bir rakamı da şöyle vermek gerekebilir, yaklaşık 350 bin araç dijital takograf sahibi oldu" dedi.

6 AYLIK İLAVE EK SÜRE

Sürenin dolmasına rağmen 150 bin araca henüz dijital takograf takılmadığını belirten Soylu, "Orada da bir cari durum söz konusu. Cari durum için Sayın Cumhurbaşkanımızın da olurları bu noktada idi. 10 Temmuz 2020 tarihine kadar yani 6 aylık yeniden bir ilave ek süre ihtiyacı olduğu değerlendirildi. olurlar da bu şekilde geldi, Sanayi Bakanlığımız bir yönetmelik hazırladı. Bizim gerek otobüs, gerek çekici, gerekse kamyon esnafından ve sahiplerinden bu konudaki beklentimiz 10 Temmuz 2020 tarihine kadar bu geçişi tamamlamalarıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, şoförlere 1 haftadır kesilen cezalara ilişkin soru üzerine ise, "İyi bir soru, ona biz bir bakalım. Telafi edilmesi gereken bir süreç bu" cevabını verdi.

(İHA)