İçişleri Bakanı Soylu: "Dijital takografları 10 Temmuz tarihine kadar taktırın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Dijital takografları 10 Temmuz tarihine kadar taktırın' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Dijital takografları 10 Temmuz tarihine kadar taktırın"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamyon ve otobüs sahiplerine dijital takograf uyarısında bulunarak, "Bizim gerek otobüs, gerek çekici, gerekse de kamyon esnafından ve sahiplerinden beklentimiz bu konuda 10 Temmuz 2020 tarihine kadar bu geçişi tamamlamalarıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamyon ve otobüs sahiplerine dijital takograf uyarısında bulunarak, "Bizim gerek otobüs, gerek çekici, gerekse de kamyon esnafından ve sahiplerinden beklentimiz bu konuda 10 Temmuz 2020 tarihine kadar bu geçişi tamamlamalarıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde "Geleneksel Çarşamba Konferansları" çerçevesinde toplantıya katıldı. Bakan Soylu, toplantı öncesinde Ulaştırma Bakanlığının dijital takograf uygulamasına geçişle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımıza, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, hem de Ulaştırma Bakanımıza biz de aldığımız tedbirlerle ilgili sunumlarda bulunduk. Onun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem bakan arkadaşlarımız da yapmış olduğu değerlendirmenin akabinde bir talimatı söz konusu oldu. Bildiğiniz gibi 2012 yılında özellikle karayolundaki yolcu ve yük taşımacılığı için manuel takograflardan dijital takograflara geçirilmesine yönelik kademeli bir düzenleme getirildi" diye konuştu.

Düzenlemenin getirilmesindeki temel sebeplerinden birinin hem karayolu hem de sürücü güvenliğinin sağlanması olduğunu belirten Soylu, "Bizim çok önem verdiğimiz sürücü güvenliğinin sağlanması için bütün dünyada kullanılan bir adım atıldı ve bu adımın en önemli özelliklerinden bir tanesi de 5 yıllık bir zaman periyoduna yayılması, yani 2014'te başlayıp, yaklaşık 31 Aralık 2019 tarihimde bitmeseydi. Yine bunu yaparken de bakanlıklarımız, özellikle Sanayi Bakanlığımız bir detaya da ehemmiyet verdi, önem verdi. Verdiği detay şuydu; kademeli bir geçiş. Kademeli geçiş demek araçlarda modellerine göre bir geçiş sağlamaya çalıştık ve en nihayetinde son kademe, yani son model araçlara geldi. O da 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecekti. Tabii Sanayi Bakanlığımızın böyle bir yükümlülüğü var. Ulaştırma Bakanlığımız açısından sadece bu araçların ne kadar seyrettiği, sürücülerin ne kadar dinlendiği, ne kadar seyrettiği, hızın takibi değil, aynı zamanda yükün takibi de önemliydi. Karayolları için bu da bir kıstas. 31 Aralık 2019'da Sanayi Bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu bu değerlendirmeler sona erdi. Dolayısı ile iş bize geçmiş oldu, bizim denetlemelerimiz başladı. Tabii 31 Aralık 2019 tarihine kadar bir yoğunlaşma söz konusu oldu. Makine sektörü kısmen bir yoğunluk yaşadığını ve bu yoğunluk çerçevesinde de yetiştiremediklerini ifade ettiler. Bir rakamı da şöyle vermek gerekebilir, yaklaşık 350 bin araç dijital takograf sahibi oldu" dedi.

6 AYLIK İLAVE EK SÜRE

Sürenin dolmasına rağmen 150 bin araca henüz dijital takograf takılmadığını belirten Soylu, "Orada da bir cari durum söz konusu. Cari durum için Sayın Cumhurbaşkanımızın da olurları bu noktada idi. 10 Temmuz 2020 tarihine kadar yani 6 aylık yeniden bir ilave ek süre ihtiyacı olduğu değerlendirildi. olurlar da bu şekilde geldi, Sanayi Bakanlığımız bir yönetmelik hazırladı. Bizim gerek otobüs, gerek çekici, gerekse kamyon esnafından ve sahiplerinden bu konudaki beklentimiz 10 Temmuz 2020 tarihine kadar bu geçişi tamamlamalarıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, şoförlere 1 haftadır kesilen cezalara ilişkin soru üzerine ise, "İyi bir soru, ona biz bir bakalım. Telafi edilmesi gereken bir süreç bu" cevabını verdi.

(İHA)

İçişleri Bakanı Soylu: Dijital takografları 10 Temmuz tarihine kadar taktırın

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD-İran geriliminde bundan sonra ne olacak? İranlı bakan merak edilen soruya yanıt verdi
ABD Genelkurmay Başkanlığı: Mektubu yanlışlıkla yolladık, çekilmiyoruz Bakan Selçuk: GSS ve Bağ-Kur prim borçluları sağlık hizmeti almaya devam edecek Davutoğlu'ndan 17-25 Aralık açıklaması: 3 bakanı yüce divan için ikna ettim, Tayyip Bey 'yapmayın' dedi

Son Dakika Haberleri
23:22 Adana'da yakınları tarafından aranan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
23:12 Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
23:08 Mısır'daki Libya toplantısı sona erdi - Son Dakika
23:07 Sosyal medya teşekkürü görevden aldırdı - Son Dakika
23:05 Irak Dışişleri Bakanlığından İran'ın füzeli saldırısına yönelik açıklama - Son Dakika
22:08 Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 23:26:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Soylu: "Dijital takografları 10 Temmuz tarihine kadar taktırın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]