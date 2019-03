İçişleri Bakanı Soylu Diyarbakır'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP'li belediyeye bir genç iş için gittiği zaman ona sadece Kandil'de iş buluyordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP'li belediyeye bir genç iş için gittiği zaman ona sadece Kandil'de iş buluyordu. Kadro deyince dağ kadrosu anlıyordu. Ama biz kadın girişimci destekleri, sosyal yardımlaşma vakfı destekleriyle, gençlik merkezlerindeki eğitimlerimizle gençlerimize yeni istihdam imkanları ortaya koymaya çalışıyoruz." dedi.



Bakan Soylu, Diyarbakır'da bir düğün salonunda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, istihdama ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.



"HDP'li belediyeye bir genç iş için gittiği zaman ona sadece Kandil'de iş buluyordu. Kadro deyince dağ kadrosu anlıyordu. Ama biz kadın girişimci destekleri, sosyal yardımlaşma vakfı destekleriyle, gençlik merkezlerindeki eğitimlerimizle gençlerimize yeni istihdam imkanları ortaya koymaya çalışıyoruz." diyen Soylu, Genç Çiftçi Projesi kapsamında 276 projeye toplam 8 milyon 280 bin lira kaynak aktardıklarını, 15 üreticiye toplam 600 kovan, 8 üreticiye 80 dekar bağ tesisi, 12 üreticiye ahır, 145 üreticiye 850 büyükbaş, 57 üreticiye 2 bin 109 küçükbaş hayvan temin ettiklerini, bunlarla ilgili uzunca bir liste bulunduğunu aktardı.



Bu konularla uğraşmak istediklerini dile getiren Soylu, sabah akşam terör operasyonu yapmanın meraklısı olmadıklarını vurguladı.



"Hiçbir vatandaşımızı terörün eline, insafına bırakmayız"



"Ama ülkemizin her bir çakıl taşını da mutlaka savunuruz, bundan yorulmayız, yılmayız." diyen Soylu, şunları kaydetti:



"Hiçbir vatandaşımızı terörün eline, insafına bırakmayız. HDP'nin yapmak istediği, bu bölgedeki Kürt vatandaşımızı yalnız hissettirmeye çalışmaktır. Bizi, bizden ayırmaya çalışıyorlar. Halbuki et tırnaktan ayrılır mı? Büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Hem askerimizle, jandarmamızla, polisimizle terörün fiili ayağını kesmeye hem de yöneticilerimizle, kaymakamımızla, valimizle milleti hizmetle, refahla buluşturmaya çalışıyoruz. Esnafı geziyoruz, çarşıları geziyoruz, Hakkari'ye, Cizre'ye gidiyoruz. Çünkü ülkede artık terör diye bir şey kalmasın istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu meseleye karşı öyle bir alakası, hassasiyeti, gayreti var ki... Bu samimiyetin ve gayretin üstüne artık bu PKK'yı da onun taşeronluğunu yapan HDP'yi de yakamızdan atmamız lazım."



"Diyarbakır sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu'nun cazibe merkezi"



Türkler ile Kürtleri ayırabilecek bir kabiliyetin terör örgütünün fitnesiyle olabilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'dan Karadeniz'e o kadar insan gidiyor, oralardan buraya o kadar insanlar geliyor. İnsanlar birbirlerine yıllardır o terör örgütünün fitnesiyle susamış olan insanlar olarak o kadar güzel kucaklaşıyorlar ki; yaratılmışların en şereflisi olan insana Allah böyle bir ayrılık bahşetmemiştir." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir terör örgütü lehine bu fitnenin gerçekleşmesine müsaade etmemek lazım. Onur duyuyor, ülkenin her tarafına anlatıyoruz, Diyarbakır'da yapılanları. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde olmayan caddeler, bulvarlar, parklar bugün Diyarbakır'a yakışır bir şekilde hizmete açılmıştır. Diyarbakır'a daha önce gelmeyenler 'Aman Allah'ım ne muhteşem şehir.' diyor. Diyarbakır sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu'nun cazibe merkezi. Esasen bunu unutturmak istediler. Bunu küçük zihniyetli adamlara teslim etmeyelim, etmemek gerekir. Çocukların geleceğine yönelik hep beraber adım atmak gerekir. 13-14 yaşındaki çocuklar eğer dağa getiriliyor, o adamlar tarafından tacize, tecavüze uğruyorlarsa bundan biz de sorumluyuz. Her birimizin büyük bir çaba ortaya koymamız, onların kurduğu o yalan dünyayı hep beraber tarumar etmemiz gerekir. Cesur olmalıyız. Güçlü olursak CenabıAllah rahmetiyle, bereketiyle bu millete daha fazla muamele eder. Onun için bugün birlik ve beraberlik zamanıdır. Takke düşmüş kel görünmüştür."



"Bir model oluşturdu Diyarbakır"



Soylu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına Cumali Atilla'nın görevlendirildiği süreci anımsatarak, kendisinin kimseyi ötekileştirmeden, buranın hizmetkarı olmak için çalıştığını aktardı.



Atilla'nın bir saniye bile düşünmeden görevi kabul ettiğini anlatan Soylu, şunları kaydetti:



"Terör örgütünü ve terör örgütünün siyasi uzantısı olan yapının foyasını da ortaya çıkardı, Allah razı olsun. Onların nasıl bu memleketi dolandırdığını, dolandırıcıdırlar onlar. PKK sadece bir terör örgütü değil, dolandırıcı bir örgüttür. Hem de sıfır borçla, onların borçlarını ödeyerek göstermiştir bunu. Dağa para göndermediği, kaynakları heba etmediği, belediye başkanı seçilip, kumar makinelerinde para kaybetmediği, Allah korkusu, millet sevgisi olduğu için burada büyük bir mücadele ortaya koymuştur. O gün bizim arkadaşımızdı ama bugün Diyarbakır'ın evladı. Bu seçimde Diyarbakır'da bir model ortaya konuldu. Huzurun olduğu, manevi anlamda kimsenin baskı görmediği, herkesin kendisini ifade edebildiği, olabildiğince herkesin rahat ve huzurla yaşadığı ama hizmetlerin de çok rahat bir şekilde geldiği bir model oluşturdu Diyarbakır. Sadece Diyarbakır'a değil Türkiye'ye de moral verdi."



Belediyelere görevlendirme yapılması ile ilgili Avrupa'dan tek bir itiraz gelmediğine işaret eden Soylu, "Çünkü Avrupa da terör örgütleriyle bir siyasi partinin iltisaklı olmasına tahammül etmez, bırak onu reddetmesini, reddetmemesine tahammül etmez. Bir tek itiraz gelmedi. Bütün bunlar başarıldı, bütün bunlar gerçekleştirildi." şeklinde konuştu.



"Dünyada herkesin görmek istediği bir şehir haline gelir Diyarbakır"



31 Mart'taki yerel seçimlere değinen Soylu, önemli bir sınava doğru gidildiğini aktardı.



Soylu, "Terörün efendiliği mi hizmetkarlığın efendiliği mi? Şiddetin, öldürmenin, korkutmanın efendiliği mi, şefkatin, merhametin, gönül dostluğunun, muhabbetin efendiliği mi? Buna ait bir tercihte bulunulacak. Bunun için gayret göstermemiz lazım. Diyarbakır halkı ne ortaya koyarsa başımızın üzerine. Ama biz bu mücadeleyi hep beraber ortaya koymak zorundayız. Bu fırsatı Diyarbakır yakalasın, önümüzdeki 5 yılda destansı hizmetlere imza atar ve Avrupa'da, dünyada herkesin görmek istediği bir şehir haline gelir Diyarbakır. Bu imkanı Diyarbakır'dan esirgemeyelim. Diyarbakırlılar esirgemesin. Cumali Bey ahlakıyla, faziletiyle, çalışkanlığıyla, adanmışlığıyla ve iş bilen haliyle bunu gerçekleştirme kabiliyetine sahip. Hep beraber omuz ve güç vermeliyiz." şeklinde konuştu.



"Dünyanın en korkak örgütü PKK'dır"



Soylu, şöyle devam etti:



"Dünyanın en korkak örgütü PKK'dır. Nereden biliyorum? Hafif bir gözaltına alındığı zaman herkesi satabilme kabiliyetine sahip. Bu kadar basit. Bu kadar korkan bir örgüte burada 50 gramlık bir oy pusulasıyla gerekli cevabı verebilme kabiliyetine sahip olalım. Güçlü bir adım ortaya koyalım ve tarihi değiştirelim. Bunu değiştirebilme kabiliyetine sahipsiniz. 2 tane ilçem var benim. Biri Of biri Gaziosmanpaşa bir tek belediye meclis üyesinin kim olduğunu dahi bilmiyorum. Hiç umurumda bile değil. Bir tek kişi için referans olmuş değilim Türkiye'de. Çünkü bu seçim başka bir şey, Türkiye için başka Diyarbakır için başka. Siz merak etmeyin, 15 bin adam vardı dağlarda değil mi, şimdi 700 kaldı. Biz onun hakkından da geliriz, o iş bizim işimiz. Siz kafanızı o işle sakın meşgul etmeyin. Siz kafanızı gelişmeyle, Diyarbakır'ı büyütmeyle meşgul edin. Buraya yatırımcı nasıl gelecek, gençlerimiz nasıl çalışacak, mühendis, doktor olacak, Diyarbakır'ı Orta Doğu'nun parıldayan yıldızı haline nasıl getireceğiz, siz onu düşünün. Sizi rahatsız eden hiçbir şeye müsaade etmeyiz."



Bu şehirlerin bütün coğrafyanın en önemli, huzurlu şehirleri haline gelmesine Şam, Halep, Kahire'den Bağdat ve Kudüs'e kadar her yerin ihtiyacı olduğunu ifade eden Soylu, Diyarbakır'ın yalnızlıkların değil, bütün medeniyetlerin, kardeşliklerinin kurulduğu bir şehir olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a duyduğu sevgiyi anlatan Soylu, "Onun yüreğinde Diyarbakır bambaşka bir yerde. Onun sevgisi Diyarbakır ve Diyarbakırlılar için bambaşka. Cumali Bey için Büyükşehir için diğer ilçe belediye başkanlarımızın her biri için 31 Mart'a kadar çok çalışmaya, mücadele etmeye, samimiyetle, gayretle, bu hizmetkarlık bayrağını Diyarbakır ile buluşturmaya hep beraber hazır mıyız? Bu hizmetkarlık, bu samimiyet, bu muhabbet bayrağını Diyarbakır'da hep birlikte 31 Mart akşamı Diyarbakır Surlarına asmaya hazır mıyız?"



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'den Belediye Başkan adayı Cumali Atilla da 2 yılı aşkın süredir kente hizmet sunduğunu belirterek, sosyal belediyecilikten şantiye belediyeciliğine, alt yapı hizmetlerinden üst yapı hizmetlerine kadar merkez başta olmak üzere 17 ilçe ve bin 42 mahallede hizmetlerin hem nitel hem de nicel olarak en güzelini ve en fazlasını yapmaya gayret ettiklerini aktardı.



Atilla, göreve geldikleri ilk günden beri her zaman yanlarında olan ve desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanı Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



AK Parti hükümetleri döneminde Diyarbakır'da çok önemli projeler gerçekleştiğini, büyük yatırımlar yapıldığını anlatan Atilla, şunları kaydetti:



"Birçok kamu yatırımı yapılmasına rağmen göreve başladığımızda metropol bir şehir olması gereken bu güzide şehrin en temel belediyecilik hizmetlerinin bile yapılmamasından kaynaklı megaköye dönüştürülmesi bizleri derinden üzmüştü. Şehrimize ve hemşehrilerimize 2 yılı aşkın süredir insan odaklı ve vizyoner belediyecilik anlayışımızla sunduğumuz hizmetlerle önemli yatırım ve projelere imza attık. Terörü ve şiddeti kutsamadığı sürece herkesin siyasi düşüncesine, felsefi inancına ve dünya görüşüne saygı gösterdik. 2 yılda şehrimize tüm belediyecilik hizmetlerinde 1 milyar 250 milyonluk yatırımı belediyemizi 1 kuruş borçlandırmadan gerçekleştirdik. Önceki dönemlerde belediye bütçesinin sadece yüzde 8'i yatırıma ayrılmışken, bütçemizin yüzde 40'ını yatırıma ayırarak şehrimize en güzel hizmetleri sunduk. Milletimizin parasını milletimize harcadık. Diyarbakır'ı daha yaşanabilir, çevreci, ihtiyaçlara cevap veren, kültürel mirasına sahip çıkan, imar ve şehircilikte örnek olan bir şehir haline getireceğiz."



Toplantıya AK Parti Milletvekilleri Oya Eronat ve Mehdi Eker ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da katıldı.



(Bitti)

