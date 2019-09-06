İçişleri Bakanı Soylu: (Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemi ile ilgili) "Benim...
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İçişleri Bakanı Soylu: (Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemi ile ilgili) "Benim söylememden ziyade İstanbul'dan Diyarbakır'a gidip PKK'lıları kucaklayanlara, bölücüleri kucaklayanlara sormak lazım. Biz bugüne kadar söyleyeceğimizi söyledik.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:04 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: (Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemi ile ilgili) "Benim söylememden ziyade İstanbul'dan Diyarbakır'a gidip PKK'lıları kucaklayanlara, bölücüleri kucaklayanlara sormak lazım. Biz bugüne kadar söyleyeceğimizi söyledik. Esas İstanbul seçmeninin kendi ve vermiş olduğu reyi bölücüleri meşruiyete taşımak için kullananlara sormak lazım"
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