İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi

22.04.2022 09:42
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelerek iftar yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelerek iftar yaptı.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelerek iftar yaptı.

Basına kapalı olan iftar programı ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu, evlat nöbeti tutan ailelerle Diyarbakır'da bir otelde yaptığı iftarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Sizler, çok dua alacak anne babalarsınız. Çünkü sizin itirazınız bu ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlere karşı herkesi uyandırmaktadır"

Soylu, iftarın bereketini Diyarbakır'da, cesaretleriyle, sevgileriyle bir duruşun simgesi olan Diyarbakır anneleri ve aileleriyle paylaştıklarını söyledi.

(Sedat Irmak-İHA)

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi

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Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor

Süleyman Soylu, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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