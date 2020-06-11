İçişleri Bakanı Soylu: "Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili...
İçişleri Bakanı Soylu: "Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi"
İçişleri Bakanı Soylu: "Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi"
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 04:15 Kaynak: AA
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