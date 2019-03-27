İçişleri Bakanı Soylu: "Diyarbakır Havalimanı'nda Teröristin Cenazesini Karşılayacaklarmış"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'e yönelik hava harekatında terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarının etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Bunlar heveslenmişler, Diyarbakır Havalimanı'nda teröristin cenazesini karşılayacaklarmış.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'e yönelik hava harekatında terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarının etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Bunlar heveslenmişler, Diyarbakır Havalimanı'nda teröristin cenazesini karşılayacaklarmış. Aradım Diyarbakır Valisini ne havalimanı çevresinde ne de mezarlığın çevresinde 1 kilometrede kimseyi görmek istemiyorum dedim" dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Elmadağ halkının kendilerini bir gün dahi yalnız bırakmadığını söyleyen Soylu, "Elmadağ bir gün geri adım atmadın, Elif gibi dimdik durdun, müteşekkiriz. Sizin evlatlarınız olarak başımızı sinenize dayamaya geldik. Pazar günü seçim var, 4 gün kaldı, ak kara belli olacak. Bu karar dünümüzü, yarınımızı, gelecek nesillerimizi ve bu karar günümüzü ilgilendiriyor" diye konuştu.



"Gelecek nesle güçlü bir Türkiye bırakıyoruz"



Türkiye'nin on yıllarca zor dönemlerden ve sıkıntılardan geçtiğini belirten Soylu, "Bizi güçsüz ve takatsiz bırakmak istediler. Amerika'dan Avrupa'dan parmak salladılar. Bize diz çöktürmek istediler. Bizi birbirimizden ayırmak istediler. Bu memleketin fırsat yakaladığı zamanları darbelerle heder ettiler. Siz nasıl şehir hastaneleri yaparsınız diye ültimatom verdiler, siz nasıl dünyanın en büyük tünellerini, havalimanlarını, bölünmüş yollarını yaparsınız dediler. Türkiye gelecek nesillerine büyük bir alt yapı bırakıyor. Türkiye'yi çökertebilecekleri bir Türkiye'ye değil, güçlü bir Türkiye bırakıyoruz" dedi.



"2 bin kilometrekarelik Afrin'e girdik" diyen Soylu, "Bizim oralarda savcımız var, kaymakamımız var, kaymakam yardımcımız var, polisimiz var, jandarmamız var. Orada 5 vakit namaz kıldıran imamımız var" ifadelerini kullandı.



Kandil'e yönelik hava harekatında terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarının etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Bakan Soylu, teröristlerin cenazeleri hakkında, "Kandil'de Apo'nun bir adamını yanındaki dördüyle götürdük. Onlara bir seçim hediyesi verdik. Sizde onlara 31 Mart seçimlerinde bir hediye daha verecek misiniz? Bunlar heveslenmişler, Diyarbakır Havalimanı'nda teröristlerin cenazesini karşılayacaklarmış. Aradım Diyarbakır Valisini, ne havalimanı çevresinde ne de mezarlığın çevresinde kimseyi görmek istemiyorum dedim. Murat Karayılan, Cemil Bayık gelin gelin Gabar'a, Tendürek'e gelin de 700 kişiye komuta edecek adam lazım, gelin de sizi burada can pazarına düşürelim gelin" dedi.



"PKK ile işbirliği yapanları Ankara'ya bulaştırmayın"



50 yıldır ilk kez 4,5 yıl sonra seçime gidileceğini hatırlatan Soylu, "PKK ile sözleşme yapanlara bir ders verin. 31 Mart'ta zayıflarsak çocukların ellerine taşları verirler valileri, kaymakamları doğuda, güneydoğuda dışarı çıkartmazlar. Ben itfaiyeci değilim yangın söndüreyim. Benim görevim bu milletin başına bir musibet gelmeden önce onu engellemektir. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Ankara'ya PKK'lıyı bulaştırmayın. Ankara'nın kasası ve Ankara'nın anahtarı onlara nasıl teslim edilir. Ne olursunuz bunları Ankara'ya bulaştırmayın. PKK ile işbirliği yapacaklar, çek senet takibi yapacaklar. Kılıçdaroğlu'nu zafer naraları ile şu Ankara'ya sokmayın. Bunlar hem samimiyetsiz hem de hile yapıyorlar. Şunları bir çıldırtın" diye konuştu.



Mitingde ayrıca Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) de açılışı yapıldı. Açılışa Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, AK Parti Belediye Başkan adayı Gökhan Küçükçelebi, MHP İlçe Bakanı Reyhan Yaman, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Çete, AK Parti Meclis üyeleri, AK Parti ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA

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