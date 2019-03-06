İçişleri Bakanı Soylu: "Doğu ve Güneydoğu'ya Öyle Bir El Uzatıldı Ki Kayyum Vesilesiyle, Hem...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Doğu ve Güneydoğu'ya öyle bir el uzatıldı ki kayyum vesilesiyle, hem terörün şah damarı kesildi hem de oranın imar ve inşaası önemli ölçüde gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Soylu
: "Doğu ve Güneydoğu'ya öyle bir el uzatıldı ki kayyum vesilesiyle, hem terörün şah damarı kesildi hem de oranın imar ve inşaası önemli ölçüde gerçekleştirildi. Doğu ve Güneydoğu'daki asayiş olaylarımız önemli oranda azaldı."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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