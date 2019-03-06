Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Doğu ve Güneydoğu'ya Öyle Bir El Uzatıldı Ki Kayyum Vesilesiyle, Hem...

İçişleri Bakanı Soylu: "Doğu ve Güneydoğu'ya Öyle Bir El Uzatıldı Ki Kayyum Vesilesiyle, Hem...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Doğu ve Güneydoğu'ya öyle bir el uzatıldı ki kayyum vesilesiyle, hem terörün şah damarı kesildi hem de oranın imar ve inşaası önemli ölçüde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Doğu ve Güneydoğu'ya öyle bir el uzatıldı ki kayyum vesilesiyle, hem terörün şah damarı kesildi hem de oranın imar ve inşaası önemli ölçüde gerçekleştirildi. Doğu ve Güneydoğu'daki asayiş olaylarımız önemli oranda azaldı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:54 Kaynak: AA

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