İçişleri Bakanı Soylu: "Dün ve bugün kazada ölen vatandaşlarımızın sayısı 16'ya ulaştı"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterden denetimleri İçişleri Bakanı Soylu'nun trafik denetleme noktasına gelerek vatandaşlarla sohbet etmesi İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aksaray-Adana karayolu üzerinde trafik denetlemesine...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:31 Kaynak: AA
'nun helikopterden denetimleri
İçişleri Bakanı Soylu'nun trafik denetleme noktasına gelerek vatandaşlarla sohbet etmesi
İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aksaray- Adana
karayolu üzerinde trafik denetlemesine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.
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