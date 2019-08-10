Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Dün ve bugün kazada ölen vatandaşlarımızın sayısı 16'ya ulaştı"
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İçişleri Bakanı Soylu: "Dün ve bugün kazada ölen vatandaşlarımızın sayısı 16'ya ulaştı"

26 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterden denetimleri İçişleri Bakanı Soylu'nun trafik denetleme noktasına gelerek vatandaşlarla sohbet etmesi İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aksaray-Adana karayolu üzerinde trafik denetlemesine...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterden denetimleri
İçişleri Bakanı Soylu'nun trafik denetleme noktasına gelerek vatandaşlarla sohbet etmesi
İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aksaray- Adana karayolu üzerinde trafik denetlemesine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.
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Süleyman Soylu, Aksaray, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:31 Kaynak: AA
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