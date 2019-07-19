İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:22 Kaynak: AA
, Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.
Bakan Soylu, Akçakoca ilçe merkezinde selden etkilenen Değirmenağzı 15 Temmuz Şehitler parkı, Akçakoa Merkez Camisi ve Çivi Deresi'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Soylu'ya, AK Parti
Düzce Milletvekili Ayşe Keşir
ve MHP
Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz
, Düzce Valisi Zülkif Dağlı
, Belediye Başkanı Faruk Özlü
ile Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz eşlik etti.
Bakan Soylu, daha sonra Akçakoca şehir stadına gelerek helikopterle ilçeden ayrıldı.
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