İçişleri Bakanı Soylu: "Düzce'de helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve karşılanması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları DÜZCE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde meydana gelen toprak kayması ve su baskınlarına ilişkin Düzce AFAD Müdürlüğünde oluşturulan kriz...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:08 Kaynak: AA
'nun gelişi ve karşılanması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları DÜZCE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce
'nin Akçakoca
ve Cumayeri
ilçesinde meydana gelen toprak kayması ve su baskınlarına ilişkin Düzce AFAD
Müdürlüğünde oluşturulan kriz merkezinde açıklamalarda bulundu.
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