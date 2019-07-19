Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Düzce'de helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı"
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İçişleri Bakanı Soylu: "Düzce'de helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı"

14 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve karşılanması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları DÜZCE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde meydana gelen toprak kayması ve su baskınlarına ilişkin Düzce AFAD Müdürlüğünde oluşturulan kriz...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve karşılanması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları DÜZCE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde meydana gelen toprak kayması ve su baskınlarına ilişkin Düzce AFAD Müdürlüğünde oluşturulan kriz merkezinde açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu: Düzce'de helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı
Süleyman Soylu, Cumayeri, Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:08 Kaynak: AA
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