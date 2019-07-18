Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu Düzce'ye gidiyor
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İçişleri Bakanı Soylu Düzce'ye gidiyor

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak sonucu oluşan sel ve heyelan nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.

İçişleri Bakanı Soylu Düzce'ye gidiyor, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak sonucu oluşan sel ve heyelan nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce ili genelinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucu oluşan sel ve heyelanın meydana getirdiği durumu görmek ve incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor. - ANKARA
Süleyman Soylu, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:11 Kaynak: İHA
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