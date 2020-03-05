İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de yaşanan mülteci hareketliliğini yerinde gözlemlemek için kente geldi.
İçişleri BakanıSüleyman Soylu, Edirne'de yaşanan mülteci hareketliliğini yerinde gözlemlemek için kente geldi. Soylu, helikopter ile Pazarkule-Kastanies sınırında bulunan 'tampon' bölgede keşif uçuşu yaptı. - EDİRNE
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
5.03.2020 17:45:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de - Son Dakika