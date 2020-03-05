İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de yaşanan mülteci hareketliliğini yerinde gözlemlemek için kente geldi.

İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de yaşanan mülteci hareketliliğini yerinde gözlemlemek için kente geldi. Soylu, helikopter ile Pazarkule-Kastanies sınırında bulunan 'tampon' bölgede keşif uçuşu yaptı. - EDİRNE

Süleyman Soylu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:57 Kaynak: İHA
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