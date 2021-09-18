Üye Girişi
İçişleri Bakanı Soylu, Edirne'de konuştu: (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Edirne'de konuştu: (2)

18.09.2021 23:56
İçişleri Bakanı Soylu, Edirne'de konuştu: (2), System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21. yüzyılın başından itibaren değiştiren bir liderin anlayışıyla beraber Türkiye'ye yeni bir şey zerk edildi, 'biz başarabiliriz, biz becerebiliriz, biz gerçekleştirebiliriz' diye bir öz güven dolu anlayışla beraber Türkiye yolculuğuna devam ediyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21. yüzyılın başından itibaren değiştiren bir liderin anlayışıyla beraber Türkiye'ye yeni bir şey zerk edildi, 'biz başarabiliriz, biz becerebiliriz, biz gerçekleştirebiliriz' diye bir öz güven dolu anlayışla beraber Türkiye yolculuğuna devam ediyoruz." dedi.

Soylu, Keşan ilçesinde Gökçetepe Milli Parkı'nda düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda yaptığı konuşmada, çok heyecanlı bir gençlikle karşılaştığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere selam ve başarı dileklerini iletti.

Türkiye'de geçmiş yıllarda siyaset yapılmasının zorluklarına değinen Soylu, şunları ifade etti:

"Dün 17 Eylül'dü. Rahmetli Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişlerinin 60. yıl dönümüydü. Bu ülkede bir dönem milletin adamı olan siyasetçilerin idam edildiği, hapislere atıldığı dönemlerdi. Bizim gençliğimizdeki siyasette milletin adamlarının itibarsızlaştırmaya çalışıldığı dönemlerdi. Biz şöyle büyüdük, Hürriyet gazetesinin üst sağ köşesinde rahmetli Adnan Menderes'in idam fotoğrafının bulunduğu, siyasete ayar verilmeye çalışıldığı, 'eğer bizim dediğimizi yapmazsanız sonunuz bu olur' diye sürekli parmak sallandığı bir dönemde büyüdük.

Bizim gençliğimizde 80'in hemen sonrasında, 80 öncesi olayları örnek göstererek, annelerin babaların 'aman şu işin uzaklarında durun' diye tembihlemeye çalıştığı bu ülkenin evlatlarının, bu ülkenin yarınının kaderine, yarınlarına kendi elleri ve iradeleriyle uzanmak, uzatılmak istenmemesinin sürekli tembih edildiği, ürkütüldüğü, korkutulduğu günlerde olduk. Sadece o değil siyasetin sürekli itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı, millet kimi iktidara getirirse 'tu kaka' yapılmaya çalışıldığı ve gazete manşetlerinden sürekli aşağılanmaya çalışıldığı günlerde büyüdük. Sanki bu ülkenin geleceğini siyaset değil de bu ülkenin geleceğini dışardan talimat verenlerin, içeride onlara biat edenlerin, onlara uyanların yapabileceğini ifade eden bir anlayış içinde büyüdük."

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye öz güvenini kazandıran bir lider olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Siyasetin horlandığı, 'siz anlamaz, siz beceremezsiniz, siz gerçekleştiremezsiniz, siz kimsiniz ki ülke olarak bunları yapabilir kabiliyette olduğunuzu hissediyorsunuz' dediği sürekli aşağılandığı günlerde büyüdük. Bugünün o günlerden farkı nedir biliyor musunuz? 21. yüzyıl başlarından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'sız beceremezsiniz, siz başaramazsınız, siz yapamazsınız, siz bizim dediğimizi eğer yapmazsanız, sizi 61'de olduğu gibi 80 darbesinde olduğu gibi değerlerini aşağıladığımız, sizi ötekileştirdiğimiz 28 Şubat'ta olduğu gibi öz güveninizden yoksun bireyler, fertler haline getirir, sizi kendi değerlerinizin aslında başkalaştırılmasına çalışıldığı ve 'bin yıl boyunca 28 Şubat süreci devam edecek' diye gençken kafalarımıza sokulan anlayışı, 21. yüzyılın başından itibaren değiştiren bir liderin anlayışıyla beraber Türkiye'ye yeni bir şey zerk edildi, 'biz başarabiliriz, biz becerebiliriz, biz gerçekleştirebiliriz' diye bir öz güven dolu anlayışla beraber Türkiye yolculuğuna devam ediyoruz."

"Kenetlenmeliyiz"

Türkiye'nin sadece Türkiye için değil tüm mazlum coğrafyalar için güçlü olması gerektiğinin altını çizen Soylu, "Bugün AK Parti varsa, bugün burada binlerce genciyle bir aradaysak bilmenizi istiyoruz ki bize parmak salladığında başını öne eğen, süklüm püklüm olan değil bu memlekete inanan, bu memleketin gençlerine, bu memleketin üretimine, yarınlarına inanan, medeniyetimize, ezanı Muhammediyemize, bayrağımıza, istiklal ve istikbal anlayışımıza inanan bir siyasi partinin mensuplarının 60'a kafa tutarak, 71'e kafa tutarak, 80'e kafa tutarak, bizi ötekileştirmeye kafa tutarak 'hayır siz yoksunuz millet var, inancımız var, irademiz var' diyen bir anlayış olduğu için bugün burada bu yolculuğumuza devam ediyoruz. Ağzım dolu dolu söylemek istiyorum makamlar gelip geçicidir ama Allah'ın her birimize yüklediği sorumluluklar ilk insan Hz. Adem'den sonsuza kadar devam edecek bir yükümlülüktür." dedi.

"Bizler iyilik medeniyetinin çocuklarıyız, sorumluluklarımız sadece bu topraklar için değildir biz zengin olmak zorundayız." ifadesini kullanan Soylu, şunları söyledi:

"Bugün Libya'yı, Suriye'yi, Filistin'i, Afganistan'ı görünce, suya hasret bu dünyanın insanlarını görünce biz ayaklarımızın üzerinde dimdik durabilme kabiliyetine daha fazla sahip olan bir anlayışı gerçekleştirmeliyiz. Sevgili genç arkadaşlarım, Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetmediği zamanlarda biz adımımızı dışarı atıp, etrafımızda terör koridorlarına yönelik 'bunu yapamazsınız' diyebilme kabiliyetine sahip olmayan bir Türkiye vardı.

Bugün her türlü haksızlığa, her türlü insan dışılığa, çocukların katledilmesine, yaşlıların öldürülmesine, coğrafyaların yetim coğrafyası olmasına itiraz eden bir Türkiye olduğu için kim ne derse desin, ister Amerika desin, ister Avrupa desin, biz etrafımızdaki coğrafyayı huzura, barışa ve kardeşliğe getirmeye yemin etmiş, kimseden korkmayan, kimsenin parmak sallamasından korkmayan, etrafımızdaki coğrafyada binlerce kilometrekare evlatlarımızla Türkiye'nin gücünü, kudretini, kardeşliğini ortaya koymaya çalışan, 'siz çıkamazsınız' diyenlere 'ne derseniz deyin biz çıkarız' diyen bir ülkenin evlatlarıyız. Onun için güçlü, kudretli olmalıyız. Onun için birlik içinde olmalıyız, kenetlenmeliyiz."

"Çok zor günler geçirdi bu ülke"

Türkiye'nin çok zor zamanlardan geçtiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"İnanınız bize, biz çok şeyler gördük. Bu ülkenin terörle sindirildiği, bir günde milyonlarca insanın işsiz kaldığı günleri gördük. Hep başımızı öne eğdirmek istediler. Her şeyi siyasete, her şeyi bu ülkenin adamlarına, milletin adamlarına yüklemeyi alışkanlık haline getirenlerin o anlayışlarını gördük. Karşılarında süklüm püklüm siyasetçileri ve devlet adamlarını görüp istediklerini istedikleri zaman yapabilecekleri bir tahakkümde kendilerini hissettikleri anlayışları gördük.

Gecenin saat 9'unda karda, yağmurda, çamurda, emekli maaşını alabilmek için banka kuyruğunda üşüyerek bekleyen büyüklerimizin vicdan azabıyla beraber kavrulduk. 'Ne zaman geçecek bunlar?' dedik. Uçağa binmenin lüks olduğu, ancak zenginlerin binebildiği bir Türkiye sembolünün içinden geçtik. Millet için bir şeyler yapmaya çalışanların, bu ülkenin yarınlarına güçlü adımlar atmak isteyenlerin itibarsızlaştırıldığı o günleri gördük. Yani Özal'dan Erbakan'a kadar bin bir türlü hikayenin, bin bir türlü iftiranın, bin bir türlü anlayışın kendi istekleri olmayınca çamur atıldığı günleri gördük. İdam fotoğraflarıyla korkutulduğumuz günleri gördük. 'Bu ülkenin emekli maaşları ödenecek mi ödenmeyecek mi?' diye hükümet yöneticilerinin korkular içinde olduğu günleri ve bunları büyük bir eziklik içinde milletimize yansıttığı günleri gördük. Çok zor günler geçirdi bu ülke."

"Bizi hep önümüze baktırmaya çalıştılar"

Türkiye'nin de Erdoğan'ın da üzerine tüm güçleriyle gelenlerin olduğunu dile getiren Soylu, şöyle dedi:

"Türkiye'nin üzerine bu kadar güçlü geliyorlar. Tayyip Erdoğan'ın üzerine bu kadar güçlü geliyorlar da ayakta durulmasının muhakkak sebepleri vardır ama en önemlisi de Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bana dedi ki 'İdlib'de mazlumlar var, onları yalnız bırakmayalım.' gittik dolaştık, döndük. Gördüğüm tablo 200 yıl öncesinin Türkiye tablosu gibiydi. Belki de 300 yıl. Bazıları bizim gönderdiğimiz, bazıları kendi edindiği, çamurun içinde, kimisinin kolu kesik, kimisinin ayağı bombayla parçalanmış, bir çadırın içinde 10 tane, 15 tane çocuğun başında başı eğik, gözlerini umutsuzluk bürüyen bir kadının ne yapacağı endişesi...

Gülmeyi unutmuş yüzler, tamamen unutmuş yüzler. 'Biz nasıl bir savaşın ortasında kaldık?' diyen, 'Yarın ne olacak?' diyen, 'Çocuklarımıza nasıl ümit vereceğiz, onlara ne anlatacağız?' diyen insanlar. Kıymetli kardeşlerim, bizi hep önümüze baktırmaya çalıştılar. Ufku bize haram kılmaya, geleceğimizi haram kılmaya çalıştılar. Kendi meselelerimizle uğraşalım istediler, bir birimize düşelim istediler. Bizim dinimizin bize en büyük öğreticisi teyittir, birliktir, bizi ondan uzaklaştırmak istediler. Biz 100 yıl önce o coğrafyanın insanlarıyla aynı bayramı birlikte kutluyorduk, aynı düğünlerde, aynı milletin insanları olarak halay çekiyorduk."

Soylu'nun konuşması ara ara programa katılan gençlerce atılan "Bu kadar soysuza bir Soylu yeter" sloganıyla kesildi.

(Sürecek)

İçişleri Bakanı Soylu, Edirne'de konuştu: (2)
İçişleri Bakanı Soylu, Edirne'de konuştu: (2)
İçişleri Bakanı Soylu, Edirne'de konuştu: (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, Edirne'de konuştu: (2) - Son Dakika


Son Dakika

00:00 "Orada çok mutluydum" diyen Talisca'dan çarpıcı sözler: Yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum Lionel Messi'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG'den 3 yılda 110 milyon euro kazanacak 23:35 Lionel Messi'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG'den 3 yılda 110 milyon euro kazanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren Emine Erdoğan sorusu: O akşam havalar gayet iyiydi 23:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren Emine Erdoğan sorusu: O akşam havalar gayet iyiydi
Beşiktaş'a gözdağı verdiler! Hollanda Ligi'nde Ajax, sahasında Cambuur'u 9-0 yendi 23:00 Beşiktaş'a gözdağı verdiler! Hollanda Ligi'nde Ajax, sahasında Cambuur'u 9-0 yendi Fırtına nedeniyle devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı 22:23 Fırtına nedeniyle devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para yatırımcısını yıkacak sözler: Kripto para ile mücadelemiz var 21:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para yatırımcısını yıkacak sözler: Kripto para ile mücadelemiz var
DEVA Partisi tarafını seçti! Babacan 19:01 DEVA Partisi tarafını seçti! Babacan "Kesinlikle Cumhur İttifakı'nda yer almayacağız" diyerek noktayı koydu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı 17:59 MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı

Son Dakika Haberleri
18:49 Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi
18:30 "Serok Ahmet" tartışmasında Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: Artık bir dersi hak etti
18:13 Trabzonspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı
17:46 Polisin "Dur" ihtarına uymayıp ateş açarak 4 polisi yaralayan şahıslar zaten aranıyormuş
17:43 Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı
17:42 Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi
17:34 Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar
17:19 TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil
17:17 Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidiyor! İşte baş döndüren ziyaret trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidiyor! İşte baş döndüren ziyaret trafiği         
00:09
Seda Sayan'dan açık hava konserinde izleyicileri hayran bırakan cesur dans Seda Sayan'dan açık hava konserinde izleyicileri hayran bırakan cesur dans         
23:44
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim         
23:23
Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi         
23:13
Bakan Soylu Bakan Soylu "İlk kez" diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü         
22:27
Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım         
22:03
Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu         
19:49
"Serok Ahmet" tartışmasında Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: Artık bir dersi hak etti         
18:31
Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı         
17:29
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim         
13:02
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Evinin inşaatının kazısında korunmuş halde buldu! Yıllarca güzel diye sakladığı taşı şimdi satmak istiyor Evinin inşaatının kazısında korunmuş halde buldu! Yıllarca güzel diye sakladığı taşı şimdi satmak istiyor         
23:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 00:14:58. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Edirne'de konuştu: (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement