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İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden 36 bin 776 göçmen ayrıldı
15 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 36 bini geçtiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'ya gidebilmek için Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 36 bin 776 olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:36
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