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İçişleri Bakanı Soylu: "Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:04 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358" bilgisini paylaştı.
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