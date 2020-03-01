İçişleri Bakanı Soylu: "Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358" - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358" bilgisini paylaştı.

Süleyman Soylu, Twitter, Edirne, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358 oldu
Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (4) "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen göçmen kaçakçısı yakalandı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD patriotları tekrar gönderebilir

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 16:40:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Soylu: "Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]