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İçişleri Bakanı Soylu: "Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577"
15 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 100 bin 577 olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:56 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 100 bin 577 olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577" bilgisini paylaştı.
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