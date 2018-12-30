İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uçaktan inmesi Soylu'nun protokol tarafından karşılanması Soylu'nun çocuklarla sohbet etmesi ve oyuncak vermesi Soylu'nun protokol eşliğinde helikoptere binmesi Helikopter detayı Helikopterin gidişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ havalimanında...

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uçaktan inmesi

Soylu'nun protokol tarafından karşılanması

Soylu'nun çocuklarla sohbet etmesi ve oyuncak vermesi

Soylu'nun protokol eşliğinde helikoptere binmesi

Helikopter detayı

Helikopterin gidişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ havalimanında protokol tarafından karşılandı. Bakan Soylu, yöresel kıyafet giyerek kendisini karşılayan çocuklarla sohbet etti ve oyuncak verdi.

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