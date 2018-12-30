İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da
37 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uçaktan inmesi Soylu'nun protokol tarafından karşılanması Soylu'nun çocuklarla sohbet etmesi ve oyuncak vermesi Soylu'nun protokol eşliğinde helikoptere binmesi Helikopter detayı Helikopterin gidişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ havalimanında...
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uçaktan inmesi
Soylu'nun protokol tarafından karşılanması
Soylu'nun çocuklarla sohbet etmesi ve oyuncak vermesi
Soylu'nun protokol eşliğinde helikoptere binmesi
Helikopter detayı
Helikopterin gidişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ havalimanında protokol tarafından karşılandı. Bakan Soylu, yöresel kıyafet giyerek kendisini karşılayan çocuklarla sohbet etti ve oyuncak verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:54 Kaynak: AA
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