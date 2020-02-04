İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da depremden etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmaları inceledi, depremzedeleri ziyaret etti.

Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı geceden itibaren bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden Bakan Soylu, üç ayrı bölgede kalıcı konteyner kentlerin kurulacağı alanlarda incelemede bulundu.



Daha sonra Çatalçeşme ve Hicret Mahallesi'nde AFAD ve Türk Kızılay tarafından kurulan çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret eden Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti.



Elazığ Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğini de ziyaret eden Soylu, Nailbey Mahallesi İstasyon Caddesi'nde ağır hasarlı 8 katlı binanın yıkım çalışmalarını izledi.