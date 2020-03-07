İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da konteyner kentlerdeki vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da konteyner kentlerdeki vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da konteyner kentlerdeki vatandaşları ziyaret etti

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da konteyner kentlerde barınan depremzede vatandaşları ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da konteyner kentlerde barınan depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Bakan Soylu, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ile Doğukent Mahallesi'nde oluşturulan konteyner kentte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çocuklar için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kırklar Mahallesi'ndeki konteyner kenti de gezen Soylu, konteynerde yaşayan depremzede bir aileyi ziyaret etti. Konteyner kentteki anaokulunda incelemelerde bulunan Soylu, çocuklara içinde kırtasiye malzemeleri ve oyuncak bulunan çanta hediye etti.

Bakan Soylu, Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan Dilek Apartmanı'nın yerine inşa edilecek binanın inşaatını inceledi.

Daha sonra Baskil ilçesine bağlı Karaali köyüne geçen Bakan Soylu ve beraberindekiler, İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da konteyner kentlerdeki vatandaşları ziyaret etti

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:39 Kaynak: AA
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