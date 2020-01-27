İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek... - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek ve iaşe ihtiyacının karşılandığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:14 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek ve iaşe ihtiyacının karşılandığını belirtti.
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