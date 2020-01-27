İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek ve iaşe ihtiyacının karşılandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek..., System.String[]

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek ve iaşe ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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