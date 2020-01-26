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İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz."
18 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz. Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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