İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz." - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: '(Elazığ'daki deprem) Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz.' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz."

18 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "( Elazığ'daki deprem) Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz."

Süleyman Soylu, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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