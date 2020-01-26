İçişleri Bakanı Soylu:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Acı ortak: Van'da görev yapan hakem ve gözlemciler Elazığ'a yardım için harekete geçti

Son dakika: Süleyman Soylu: AFAD yönlendirmeden kimse Malatya ve Elazığ'a bir şey göndermesin