İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada... - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: '(Elazığ'daki deprem) İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "( Elazığ'daki deprem) İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek."

Süleyman Soylu, Deprem, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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