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İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:42 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "( Elazığ'daki deprem) İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek."
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