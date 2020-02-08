İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira... - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: '(Elazığ'daki deprem) Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "( Elazığ'daki deprem) Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi."

Süleyman Soylu, Elazığ, Deprem, AFAD, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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