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İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:26 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "( Elazığ'daki deprem) Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi."
Son Dakika Elazığ'daki deprem felaketinden sonra felçli vatandaş yürümeye başladı Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı Bahçeli'den "Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı Mustafa Ataş, Erdoğan'ın "Gelir ben yıkarım" dediği ev için direniyor: Depreme dayanıklı