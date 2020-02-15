İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'daki depremde görev alan gönüllü gençlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'daki depremde görev alan gönüllü gençlerle buluştu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'daki depremde görev alan gönüllü gençlerle buluştu

19 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremde gönüllü olarak faaliyet gösteren gençlerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'daki depremde görev alan gönüllü gençlerle buluştu, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremde gönüllü olarak faaliyet gösteren gençlerle bir araya geldi.

Bakan Soylu, 24 Ocak'ta meydana gelen, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki inceleme ve ziyaretlerini sürdürüyor.

Soylu, yaşanan depremden sonra Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği ve Tüm Kafeciler ve Organizasyoncular Derneği bünyesinde gönüllü olarak faaliyet yürüten gençleri ziyaret etti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Soylu, Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Koordinasyon Merkezi'nde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında gönüllü olarak çalışan gençlerle sohbet edip sorunlarını dinledi.

Bakan Soylu'ya ziyaretlerinde Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ege'nin ayakkabı ihracatı yıla rekorla başladı
"Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor

Son Dakika Haberleri
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 20:17:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'daki depremde görev alan gönüllü gençlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]