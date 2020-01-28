İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımının, bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderileceğini bildirdi.

Soylu, Elazığ Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremde hasar gören binaların yıkım işlemlerine başlandığını hatırlatan Soylu, 5 bin 93 teknik personel, 1000'e yakın sivil toplum kuruluşu üyesi, temsilcisi ve gönüllüsünün çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Bölgeden gelen jandarma ve emniyet güçlerinin de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Soylu, Elazığ ve Malatya çevresindeki yaklaşık 200 köye tekrar ulaşıldığını ve çadır ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi.

Soylu, evleri yıkılan vatandaşlara verilecek kira yardımlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Elazığ depreminde ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı, bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek. Genel bir prensip edindik. Bina yıkımları devam edecek. Yıkıldıktan sonraki günün ertesi sabahı hesaplarına bu paralar hemen gönderilmiş olacak. Yıkım için söylüyorum. Diğerlerinin müracaat üzerine gerçekleşecek. Eşyasını alamayanların da yine aynı gün 30 bin liralık eşya yardımı da aynı vesileyle gönderilmiş olacak. Evi yananlar var. Onlarla ilgili yardımlar da valiliğimiz tarafından, diğer yardımlar da çerçevesi içerisinde bizim tarafımızdan gerçekleştirilmiş olacak."

"Eski gönderilmemesini istirham ediyoruz"

Türkiye'nin, depremle ilgili kenetlendiğini vurgulayan Soylu, yardımların AFAD koordinesinde yapıldığını anımsattı.

Vatandaşlardan gelen ayni yardımlar konusundaki bazı isteklerini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Biz eşyaların eski gönderilmemesini istirham ediyoruz. Veremeyiz, vermiyoruz da zaten. Böyle bir şeyi yapamayız. Eski giysi gönderiliyor çünkü. Bizim isteğimiz şu, ısıtıcı, battaniye, koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzeridir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz. Ama vatandaşımız göndermek isteyecek, yine minnettarız. Bu sadece bir yardım değil, bir dayanışmadır."

Sadece Elazığ'ın içerisine 10 bin çadır kurduklarına işaret eden Soylu, yatak ve ısıtıcıları da göndermeye çalıştıklarını aktardı.

Hayvanların dağıtımına bugün başlanacak

Bakan Soylu, şu ana kadar 24 milyon lira nakdi yardımın geldiğini, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ ve Malatya'ya 10'ar milyon lira daha yardım yapıldığını dile getirdi.

Elazığ ve Malatya'nın köyleri için 30 bin ton kömür yardımı yapılacağını da söyleyen Soylu, "Dün Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı." dedi.

Deprem bölgesinde güvenlik açısından bir problemin olmadığını vurgulayan Soylu, Elazığ'daki depremde hayvanları telef olanlar için getirilen hayvanların dağıtımına Jandarma tarafından bugün başlanacağını açıkladı.

Vatandaşlara çadırlar verildiğini belirten Soylu, "Gerek sosyal tesislerimiz gerek yurtlarımız, okullarımız, spor salonlarımız, hatta belirlediğimiz camiler ve cemevleri vatandaşlarımızı konuk etmeye hazırlar." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Selçuk İnan, Uğurcan Çakır ve Umut Nayir ile Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından Dürdane ve Zülküf Aydın'ı çıkaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ve diğer ilgililer de yer aldı.