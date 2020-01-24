İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ depremiyle ilgili CNN Türk canlı yayınında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ depremiyle ilgili CNN Türk canlı yayınında konuştu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ depremiyle ilgili CNN Türk canlı yayınında konuştu Açıklaması

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin, "Bunu seviye 3 olarak belirledik.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ depremiyle ilgili CNN Türk canlı yayınında konuştu Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin, "Bunu seviye 3 olarak belirledik. Seviye belirlendiği andan itibaren de bütün ekiplerimiz harekete geçtiler. Türkiye acil müdahale planı bize ne diyorsa biz aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz." dedi.

Bakan Soylu, CNN Türk canlı yayınında, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin bilgiler verdi.

Sivrice, Doğanyol, Pütürge ve Maden ile Elazığ merkezde depremin biraz daha etkili olduğunu belirten Soylu, köylerden de bilgi almaya çalıştıklarını, toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Soylu, depremin ardından şu ana kadar 15 artçı sarsıntı yaşandığını dile getirerek, en büyük artçı sarsıntının da 4,5 civarında olduğunu söyledi.

Artçı sarsıntıların sürdüğünü dile getiren Soylu, yaralıların bilgilerini de AFAD Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin açıkladığını, gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Soylu, ilk olduğu andan itibaren depremi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettikleri ve gelen bilgileri de paylaştıklarını belirterek, "Elazığ'a gidiyoruz Sağlık Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla birlikte. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşımızdan bir tek istirhamımız var, cep telefonunu çok fazla deprem anında kullanmamak, iletişim hatlarını meşgul etmemek. Kullanılacaksa mümkünse kısa mesaj veya internet hatları üzerinden konuşmak en doğrusu. Biz doğru bilgiyi kısa aralıklarla aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, köylere ilgili ulaşan bilgilerde şu ana kadar can kaybının söz konusu olmadığını, kaymakamların muhtarlarla sürekli temas halinde bulunduğunu kaydetti.

Valilik, kaymakamlık, jandarma ve emniyet ile 112'den gelen bilgilere göre durumu anlatmaya çalıştığını vurgulayan Soylu, devletin resmi bilgileriyle bu durumun değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Soylu, Diyarbakır dahil bölgedeki arama ve kurtarma timleri, çadır ve diğer ihtiyaçlara yönelik sevkiyatların hemen başladığını belirterek, "Bunu seviye 3 olarak belirledik. Seviye belirlendiği andan itibaren de bütün ekiplerimiz harekete geçtiler. Türkiye acil müdahale planı bize ne diyorsa biz aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz." dedi.

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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