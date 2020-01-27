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İçişleri Bakanı Soylu: "Elazığ merkez Aşağı Holpenk'te 1000 konteynerlik geçici konaklama...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Elazığ merkez Aşağı Holpenk'te 1000 konteynerlik geçici konaklama merkezinin yapımına başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:20 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Elazığ merkez Aşağı Holpenk'te 1000 konteynerlik geçici konaklama merkezinin yapımına başlandı."
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