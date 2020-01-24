İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarının geldiğini... - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarının geldiğini...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarının geldiğini bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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