İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarının geldiğini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarının geldiğini... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarının geldiğini...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarının geldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarının geldiğini..., System.String[]

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarının geldiğini bildirdi.

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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