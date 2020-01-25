İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken bina) Enkazdan dört ses duyduk,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: '(Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken bina) Enkazdan dört ses duyduk,... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken bina) Enkazdan dört ses duyduk,...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken bina) Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: " (Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken bina) Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz."

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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