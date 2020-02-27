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İçişleri Bakanı Soylu: "Elazığ ve Malatya'daki depremlerin ardından şu ana kadar 460 milyon lira...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Elazığ ve Malatya'daki depremlerin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcadık. Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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