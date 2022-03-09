Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Elazığlı muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Elazığlı muhtarlarla bir araya geldi

09.03.2022 10:09

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'dan gelen muhtarlarla buluştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'dan gelen muhtarlarla buluştu.

Soylu, İçişleri Bakanlığındaki görüşmede, muhtarlarla kahvaltı yaptı ve sohbet etti.

Görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam eden programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Atlan da katıldı.

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Elazığlı muhtarlarla bir araya geldi
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Elazığlı muhtarlarla bir araya geldi
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Elazığlı muhtarlarla bir araya geldi

YORUMLAR
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Süleyman Soylu, Muhterem İnce, Mehmet Aktaş, Elazığ, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Elazığlı muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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