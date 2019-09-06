İçişleri Bakanı Soylu: "Elimizdeki son teknoloji imkanları ölümlü trafik kazaların önüne geçmek ve...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Elimizdeki son teknoloji imkanları ölümlü trafik kazaların önüne geçmek ve karşılaşmamak için sonuna kadar kullanacağız" -"2018'in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019'un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur"ANKARA - İçişleri...
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:19 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: "Elimizdeki son teknoloji imkanları ölümlü trafik kazaların önüne geçmek ve karşılaşmamak için sonuna kadar kullanacağız"
-"2018'in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019'un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
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