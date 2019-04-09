Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya ve Beraberindekileri Kabul Etti

İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya ve Beraberindekileri Kabul Etti

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:57 Kaynak: AA
Polis, Süleyman Soylu, Güncel
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