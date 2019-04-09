İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya ve Beraberindekileri Kabul Etti
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:57 Kaynak: AA
Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı
İçişleri Bakanı Soylu Sahte Seçmen İddialarıyla İlgili Konuştu: Hile, Suistimal ve Yolsuzluk Var
Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor
Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü