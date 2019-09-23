Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir."

Süleyman Soylu, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:00 Kaynak: AA
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Bakan Soylu: Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısı 33 bindir
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