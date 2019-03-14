Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Engelli Genci Evinde Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Soylu, Engelli Genci Evinde Ziyaret Etti

26 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, engelli Volkan Demirtaş'ı evinde ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Engelli Genci Evinde Ziyaret Etti, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, engelli Volkan Demirtaş'ı evinde ziyaret etti.

Soylu, Arsin'de halka hitap ettikten sonra, ilçe merkezinde yaşayan engelli 24 yaşındaki Volkan Demirtaş'ın evine geldi.

Demirtaş'ın annesi Hamdiye ve babası Faruk Demirtaş ile bir süre sohbet eden Soylu, Volkan'ı alnından öptü, çeşitli hediyeler verdi.

Baba Demirtaş, Soylu'ya ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, "Volkan sizi çok seviyor, şu anda dünyalar onun oldu." dedi.

Demirtaş'ın, oğlunun Trabzonspor taraftarı olduğunu belirtmesi üzerine Soylu, Volkan için üzerinde adının yazılı olduğu bordo-mavili forma hazırlatılmasını istedi.

Soylu, anne Hamdiye Demirtaş'ın, Volkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da çok sevdiğini dile getirmesi üzerine, selamlarını Erdoğan'a ileteceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Arsin, Süleyman Soylu, Güncel
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