İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

Bakan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Elazığ Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi.

Deprem sebebiyle 31 vatandaşın Elazığ'da, 4 vatandaşın Malatya'da hayatını kaybettiğini bildiren Soylu, göçük altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.

Bölgede 20'si 4 büyüklüğünün üzerinde 678 artçı depremin meydana geldiğine dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Artçı depremler devam ediyor. Enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarımız süratle devam ediyor. Şu anda Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki son vatandaşımız da enkazın altından çıkartıldı. Arama-kurtarma faaliyeti bitti, tarama faaliyetlerimiz başladı. Sürsürü Mahallesi'nde de değerlendirmemize göre 6 vatandaşımız enkazın altında. Bizim ümidimiz var, inşallah 6 vatandaşımıza sağ salim ulaşmayı temenni ediyoruz. Çalışmalarımız da o noktada."

"Çocuklara psikolojik destek için çalışılıyor"

Soylu, barınma, ısınma ve yiyecek temini gibi temel ihtiyaçların karşılanması yönündeki çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın kurulumunu Malatya ve Elazığ'da sağladık. Çadırların içerisine acil bir şekilde ısıtıcıları da gönderiyoruz. Vatandaşlarımızın yemeğini ve kalma yerlerinde temin etmeye çalışıyoruz. Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza seslenmek isterim; artçı depremler devam ediyor. Spor salonlarımız, okullarımız, misafirhanelerimiz, taziye evlerimiz açık ve sıcak. Mahallelerde çadır kurmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Gecelerin çok soğuk olduğunu biliyoruz. Bu konuda da elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Eğer 'toplu barınma merkezi' diye tarif ettiğim yerleri kullanabilirsek işimizi daha da kolaylaştıracağız. Çadır sevkiyatımız aynı şekilde devam etmektedir. Çünkü bu artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması da normaldir. Bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevlerimizdir."

Diyanet İşleri Başkanının bölgede olduğunu, Diyanet İşleri Başkanlığının Malatya ve Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlara manevi rehberler vasıtasıyla destek verdiğini vurgulayan Soylu, "Milli Eğitim Bakanımız da geldi. O da bir koordinasyon yaptı. Özellikle çocuklarımız depremden çok korktu. Rehber öğretmenler vasıtasıyla tüm çocukların taranmasına başlandı. Onların psikolojik olarak karşı karşıya kaldığı sorunların üzerinden kalkması için çalışılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da bu yöndeki çalışmalarına devam etmekte." dedi.

"Ulaşamadığınız yerler varsa onlara da dokunacağız"

Türkiye'nin her tarafından AFAD koordinasyonuyla sağlanan yardımların bölgeye ulaşmaya devam ettiğini bildiren Soylu, şöyle konuştu:

"Eğer AFAD koordinasyonunda bu sağlanırsa biz bunu yönetebiliriz. Yani Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin. Burada lojistik grubumuz hazır ve sevki yapmaktadır. Başarılı bir şekilde de bu şekilde devam etmektedir. Bundan sonraki işimiz; gıda, barınma, sıcak yemek ve bu lojistiğin her yere sağlanmasının temin edilmesidir. Bütün kaymakamlarımız görevinin başındadır. Özellikle İHH, Beşir, Hayrat, Deniz Feneri, Kızılay, AFAD ve Diyanet zaten var. Diğer sayamadığım sivil toplum örgütleriyle beraber yardım faaliyetleri de yine koordinemizde ve arkadaşlarla ortak koordinasyonla devam etmektedir. Bunun yanı sıra, özellikle hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler hem Çevre ve Şehircilik bakanlıklarımız hem de AFAD, Elazığ ve Malatya valiliklerine nakit yardımlar çıkarmıştır. AFAD'dan 5 milyon, Çevre Şehircilik Bakanlığından 10 milyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından da 5 milyon lira aktarılmıştır. İlk etapta depremden etkilenen ailelere direkt olarak aile başına verilecek nakitler... Bu da yarın sabah itibariyle kaymakamlıklarımız marifetiyle valiliğimizin koordinasyonunda temin edilecek ve sağlanacaktır."

Deprem bölgesiyle ilgili "genel etkinlik" kararı aldıklarını duyuran Soylu, şöyle devam etti:

"Elazığ merkez, Elazığ'ın Maden ve Sivrice ilçeleri ile Malatya'nın Doğanyol ve Pötürge ilçelerinde bu kararı aldık. Bu şu demek; Elazığ'ın içerisinde, Pötürge, Sivrice, Doğanyol ve Maden'de hasarlı, az hasarlı bütün binalar, Bakanlığımız tarafından taranacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları aynı şekildedir. Eğer genel etkinlik kararı almamız gereken başka bir nokta varsa biz birkaç gün daha buradayız, bu çalışmalarımız çerçevesinde bunu sağlayacağız. 10 binin üzerinde çadır sevk edildi, sevk edilmeye devam ediliyor. 30 binin üzerinde battaniye sevk edildi, sevk edilmeye devam ediliyor. Gelen bütün yardım malzemeleri teker teker gönderilecek. Biraz sonra bütün muhtarlarla koordinasyonu sağlayacağız. Eğer mahallelerde ulaşamadığınız yerler varsa onlara da dokunmaya çalışacağız."

"Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz"

Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah milletimizin büyüklüğünden bizi hiçbir zaman yoksun bırakmasın. Malatya ve Elazığ'a çağrımdır. Kaymakamlıklarımız 24 saat açık. Öncelikle hasarsız evleri hemen anlamak istiyoruz. Onun için hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bütün köyleri tarayacağız. Bütün müracaatların hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Evi sağlam olanın evine gitmesinde bir beis olmadığını kendilerine bildireceğiz. Evi sağlam olmayana da ilk önce geçici barınma yerlerinde, artı acil kira yardımın hemen vereceğiz. Ondan sonraki meseleyi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve AFAD marifetiyle çözmeye çalışacağız."