İçişleri Bakanı Soylu, Eren-2 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Eren-2 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
29.04.2021 15:12
İçişleri Bakanı Soylu, Eren-2 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, Eren-2 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - ANKARA
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