İçişleri Bakanı Soylu "Eren Abluka 5" operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu "Eren Abluka 5" operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu

28.04.2022 09:07
İçişleri Bakanı Soylu "Eren Abluka 5" operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Eren Abluka 5'te, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Eren Abluka 5'te, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Abluka 5'te, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK Mv. ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur" ifadelerini kullandı.

(Ali Nargüner-İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu 'Eren Abluka 5' operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu - Son Dakika


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