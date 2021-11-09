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Son dakika haber! Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı (2)

09.11.2021 13:04
Son dakika haber! Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı (2)

Son dakika haberler: Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı (2)BAKAN SOYLU: 2 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta 1550 personelle başlatılan Eren Kış-1 (Bestler-Dereler) Operasyonu'na ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı (2)

BAKAN SOYLU: 2 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta 1550 personelle başlatılan Eren Kış-1 (Bestler-Dereler) Operasyonu'na ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, "İç Güvenlik Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler -Dereler kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadesine yer verildi.


Son dakika haber! Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı (2)

Süleyman Soylu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı (2) - Son Dakika


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