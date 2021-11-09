Son dakika haber! Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Şırnak'ta 1550 personelle başlatılan Eren Kış-1 (Bestler-Dereler) Operasyonu'na ilişkin Twitter 'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi.

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