Son dakika haber! Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı (2) - Son Dakika

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı (2)
BAKAN SOYLU: 2 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta 1550 personelle başlatılan Eren Kış-1 (Bestler-Dereler) Operasyonu'na ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, "İç Güvenlik Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler -Dereler kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadesine yer verildi.
Kaynak: DHA
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