İçişleri Bakanı Soylu: "Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor"

Gaziantep'te Teknofest 2020'e katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıya karşı Türkiye'nin nasıl bir tavır sergileyeceği ile ilgili soruya, "Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor" yanıtını verdi.

Gaziantep'te Teknofest 2020'e katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıya karşı Türkiye'nin nasıl bir tavır sergileyeceği ile ilgili soruya, "Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor" yanıtını verdi.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan Teknofest 2020'da son gün heyecanı yaşanıyor. Son gün yarışları ve ödül töreninin ardından yapılacak kapanış programı ile sona erecek olan Teknofest'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Yarışların yapıldığı Ortadoğu Fuar Merkezi'ne gelen Bakan Soylu, festivalde yarışan takımların stantlarını tek tek ziyaret ederek projelere imza attı. Bakan Soylu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıya karşı Türkiye'nin nasıl bir tavır sergileyeceği sorusu üzerine, "Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor" dedi.

"TEKNOFEST İLE SEVİYEMİZİN NE KADAR YÜKSELDİĞİNİ GÖRDÜK"

Teknofest ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Soylu, "Teknofest ile temel alt yapımızın ne kadar yükseldiğini, seviyenin ne kadar yükseldiğini görmüş olduk. Bu festivale katılan gençlerimizin geçen yıla oranla hangi noktaya geldiğini hep beraber görüyoruz. Hakikatin ben etkileyen başka bir şey daha var. Burada hayata dokunan önemli projeler var. Özellikle güvenlik alanında, afet acil yönetim alanında, savunma sanayii alanında önemli projeler var. Ayrıca tarım alanlarında da önemli projeler gördüm" dedi.

"MİLLİLİK VE YERLİLİK VİZYONU GENÇLER TARAFINDAN KABUL GÖRMÜŞ"

Teknofest ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millilik ve yerlilik politikasının gençler tarafından da benimsediğini vurgulayan Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin millilik ve yenilik vizyonunun gençlerimiz tarafından kabul edildiğini ve gençlerin buna odaklandığını, buna konsantre olduğunu gördük. Yani gençlerimiz, millilik ve yerlilik ile dünyada olan biteni nasıl yerleştirebiliriz, nasıl iyileştirebilirizin çalışmasını yapmış. Biz de burada bunun sonuçlarını gördük. Ayrıca pek çok projenin ticarileştirilebileceği sonucu da var. Bu nedenle bizzat biz de buradaki takımların birine talip olduk. Bu takıma destek verip çok başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bu nedenle Teknofest'te olmaktan çok mutluyum, gururluyum ve heyecanlıyım" diye konuştu.

Bakan Soylu, daha sonra stantları ziyaret edip, dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.

(Said Vakkas Yağcı - Ahmet Demir/İHA)

İçişleri Bakanı Soylu: Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor
İçişleri Bakanı Soylu: Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor
İçişleri Bakanı Soylu: Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor
İçişleri Bakanı Soylu: Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor
İçişleri Bakanı Soylu: Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor
İçişleri Bakanı Soylu: Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor
İçişleri Bakanı Soylu: Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor
İçişleri Bakanı Soylu: Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor
İçişleri Bakanı Soylu: Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor
İçişleri Bakanı Soylu: Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor
İçişleri Bakanı Soylu: Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor

Süleyman Soylu, Ermenistan, Azerbaycan, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor' - Son Dakika


Son Dakika

Deniz paraşütünü çeken teknenin türbin motoruna halat dolandı! Eğitmenlerin profesyonelliği büyük faciayı önledi Suarez'in 2 gol attığı maçta Atletico Madrid, Granada'yı 6-1 mağlup etti Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Şile'de koronavirüse aldırış etmeden festival düzenleyen sorumsuzlara ceza yağdı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı
Son Dakika: Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı Son Dakika: Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı         
20:51
İş ilanı verip başvuran genç kadınlara tacizde bulunan şahıs yakalandı İş ilanı verip başvuran genç kadınlara tacizde bulunan şahıs yakalandı         
19:08
Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı         
18:37
Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu         
18:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaktır Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaktır         
18:00
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı         
16:39
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı         
12:58
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 21:21:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Soylu: "Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei