İçişleri Bakanı Soylu esnafı ziyaret etti
58 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu esnafı ziyaret ettiŞANLIURFA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, roketli saldırıların yapıldığı yerlerden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bölge esnafı ziyaret ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:14 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu esnafı ziyaret etti
ŞANLIURFA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, roketli saldırıların yapıldığı yerlerden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bölge esnafı ziyaret ediyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü ve PKK/YPG'li teröristlerin roketli saldırılarının hedefinde olan sınır şehri olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Soylu buradaki esnafları ziyaret ederek,halka geçmiş olsun diledi.
Gazetecilerin bulunduğu otele iki havan mermisi atıldı: Mermilerin patlamaması faciayı önledi Şanlıurfalı öğrenciler, ay-yıldızlı figür oluşturarak Mehmetçik'e destek verdi Sunucu Buket Aydın eleştirilere halkın içinde çektirdiği yeni fotoğraflarla yanıt verdi Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı