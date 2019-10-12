Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu esnafı ziyaret etti
Son Dakika Genel İçişleri Bakanı Soylu esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu esnafı ziyaret etti

58 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu esnafı ziyaret ettiŞANLIURFA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, roketli saldırıların yapıldığı yerlerden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bölge esnafı ziyaret ediyor.

İçişleri Bakanı Soylu esnafı ziyaret etti

ŞANLIURFA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, roketli saldırıların yapıldığı yerlerden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bölge esnafı ziyaret ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü ve PKK/YPG'li teröristlerin roketli saldırılarının hedefinde olan sınır şehri olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Soylu buradaki esnafları ziyaret ederek,halka geçmiş olsun diledi.

İçişleri Bakanı Soylu esnafı ziyaret etti

Süleyman Soylu, Şanlıurfa, Akçakale, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:14 Kaynak: İHA
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