İçişleri Bakanı Soylu: "(Fetö) 800 Milyon Dolar Sadece 'Charter School'lardan Gelir Elde Ediyor.
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "(FETÖ) 800 milyon dolar sadece 'charter school'lardan gelir elde ediyor.
İçişleri Bakanı Soylu
: "(FETÖ) 800 milyon dolar sadece 'charter school'lardan gelir elde ediyor. Bu, FETÖ'ye Amerika
'nın sağladığı gelirdir. 200 milyon dolar da izin verdiği için bağış toplama kabiliyeti var."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:16 Kaynak: AA
Soylu'nun "Meymenetsiz" ve "Zehirli" Sözlerine HDP'den Yanıt Geldi
ABD'den Bir Türkiye Açıklaması Daha: S-400 Konusunda Uyarmıştık
Bakan Soylu: Seçimlerden Zayıf Çıkarsak HDP'nin Bulunduğu İttifak Türkiye'ye 4,5 Yılı Zehir Eder
İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya İran'la Ortak Operasyon Düzenleyeceğiz