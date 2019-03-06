Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "(Fetö) 800 Milyon Dolar Sadece 'Charter School'lardan Gelir Elde Ediyor.

İçişleri Bakanı Soylu: "(Fetö) 800 Milyon Dolar Sadece 'Charter School'lardan Gelir Elde Ediyor.

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "(FETÖ) 800 milyon dolar sadece 'charter school'lardan gelir elde ediyor.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "(FETÖ) 800 milyon dolar sadece 'charter school'lardan gelir elde ediyor. Bu, FETÖ'ye Amerika'nın sağladığı gelirdir. 200 milyon dolar da izin verdiği için bağış toplama kabiliyeti var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:16 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Süleyman Soylu, Güncel
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