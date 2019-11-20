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İçişleri Bakanı Soylu: "FETÖ kapsamında Kasım ayı itibarıyla 559 bin 64 kişiye işlem yapılmış, 261...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "FETÖ kapsamında Kasım ayı itibarıyla 559 bin 64 kişiye işlem yapılmış, 261 bin 700 gözaltı, 91 bin 287 tutuklama gerçekleştirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:53 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: "FETÖ kapsamında Kasım ayı itibarıyla 559 bin 64 kişiye işlem yapılmış, 261 bin 700 gözaltı, 91 bin 287 tutuklama gerçekleştirilmiştir." - ANKARA
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