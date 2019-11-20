Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "FETÖ kapsamında Kasım ayı itibarıyla 559 bin 64 kişiye işlem yapılmış, 261...
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'FETÖ kapsamında Kasım ayı itibarıyla 559 bin 64 kişiye işlem yapılmış, 261... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "FETÖ kapsamında Kasım ayı itibarıyla 559 bin 64 kişiye işlem yapılmış, 261...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "FETÖ kapsamında Kasım ayı itibarıyla 559 bin 64 kişiye işlem yapılmış, 261 bin 700 gözaltı, 91 bin 287 tutuklama gerçekleştirilmiştir.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "FETÖ kapsamında Kasım ayı itibarıyla 559 bin 64 kişiye işlem yapılmış, 261 bin 700 gözaltı, 91 bin 287 tutuklama gerçekleştirilmiştir." - ANKARA

Süleyman Soylu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:53 Kaynak: İHA
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