Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu: '(Fiyat artışları) Bu konuda acımasızız, önümüzdeki bir kaç gün içerisinde... - Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu: "(Fiyat artışları) Bu konuda acımasızız, önümüzdeki bir kaç gün içerisinde...
7 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "(Fiyat artışları) Bu konuda acımasızız, önümüzdeki bir kaç gün içerisinde el koymaları kamuoyuyla paylaşacağız."
İçişleri Bakanı Soylu: "(Fiyat artışları) Bu konuda acımasızız, önümüzdeki bir kaç gün içerisinde el koymaları kamuoyuyla paylaşacağız."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:04 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı