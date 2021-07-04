İçişleri Bakanı Süleyman Soylu GAMER'i ziyaret etti - Son Dakika

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu GAMER'i ziyaret etti

BİTLİS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bitlis'te Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Muş'tan helikopterle ilk olarak Bitlis-Baykan karayolu üzerinde bulunan 2015 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesinde güvenlik toplantısı gerçekleştiren Bakan Soylu, buradan da TOKİ 4. Etapta bulunan GAMER'e bir ziyaret gerçekleştirdi. GAMER'de çalışan 6 kurum personelini ziyaret eden Soylu. çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Personellerle çağrılar üzerine sohbetler eden Soylu, çağrı cevaplama süresinin daha da kısaltılması gerektiğini belirtti.

Soylu. daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Bitlis'ten ayrıldı.