İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer'in ABD'den iadesine ilişkin, "Talebimiz ve takibimiz üzerine gerçekleşen bir işlem. İnterpol Daire Başkanlığının ortaya koyduğu sıkı takip ve eldeki delillerin anlamlı bir şekilde nakliyle gerçekleşen bir gelişmedir." dedi.

Soylu, Vilayetler Evi'ndeki Türk Devletleri Teşkilatı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterleri Birinci Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer'in Türkiye'ye getirilişine ilişkin soru üzerine Soylu, "Talebimiz ve takibimiz üzerine gerçekleşen bir işlem. İnterpol Daire Başkanlığının ortaya koyduğu sıkı takip ve eldeki delillerin anlamlı bir şekilde nakliyle gerçekleşen bir gelişmedir. Emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Soylu, "meselenin hem kamuoyuna yansıyan yönünün hem de uyuşturucu yönünün olduğunu", dosyanın incelenerek adliyeye intikal ettirileceğini söyledi.

Demir Yumruk Operasyonu'nda gelinen nokta sorulan Soylu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli ilkler gerçekleştirdiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Soylu, mali suçlar konusunda, gelişmiş ülkelerin ilkesizlik ortaya koyduğu bir dönemde Türkiye'nin hükümetin kararlılığıyla önemli, nitelikli ve sonuca matuf ciddi adımlar attığını aktardı.

Terör ve uyuşturucunun finansmanına yönelik suç gelirleri ile kara para aklamaya yönelik suç gelirlerinin takibinin hem adli hem de güvenlik güçleri açısından en önemli başlık olduğunu söyleyen Soylu, bu konudaki en büyük adımı "Bataklık Operasyonu" ile attıklarını belirtti.

Soylu, terörün finansmanıyla ilgili FETÖ ve PKK dosyalarına yönelik atılan bu adımın Adalet Bakanlığı ile mahkemeler ve savcılıklarla eşgüdüm içerisinde yapıldığını söyledi.

Sadece kolluk birimlerinin takibiyle gerçekleştirilebilecek bir olayla, mali suç yapısı ile karşı karşıya olunmadığını vurgulayan Soylu, sadece kolluk birimleri değil, adalet mekanizması, MASAK, Vergi Denetleme Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube ile tüm istihbarat kaynaklarının el birliğiyle ilmek ilmek dokuyarak operasyonları gerçekleştirdiğini anlattı.

"39 şirkete de kayyum atandı"

Soylu, 1,5 yıldır özellikle demir ticaretinde hem naylon fatura hem de manipülasyon yapan, bütün sektörü pes ettiren bir yapılanmayla karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.

Oluşturdukları ekiplerle eş güdüm içinde operasyon gerçekleştirdiklerini kaydeden Soylu, şunları söyledi:

"Mahkemelere sunduğumuz deliller çerçevesinde 8 bin 690 banka hesabından mevduata, 261 taşınmaza ve yine biri uçak olmak üzere toplam 328 araca el konuldu. Uçak, operasyon başlar başlamaz Londra'ya kaçırılmış. Ankara Emniyet Müdürlüğünün hassas bir çalışması çerçevesinde usulüne uygun yöntemlerle uçak Londra'dan Türkiye'ye 4 saat içerisinde getirilmiştir. Yani uçağa da el konulmuştur. 39 şirkete de kayyum atanmıştır. Bu özellikle bir başlangıçtır. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Türk devletine vergiyle ilgili veya piyasalara manipülasyon ve spekülasyonlarla ilgili çalım atmak isteyenler, zannetmesinler ki bunları görmüyoruz, takip etmiyoruz ve anlamıyoruz. Biraz zamanları oluyorsa, suç delillerinin tam anlamıyla mahkemeye sunabilmek için o çerçevedeki değerlendirmelerimize bakıyoruz. Bu ülke ve devlet güçlü bir devlettir. Bu devlet ve milletin birikimlerini mali suçlarla vergi vermeden spekülasyon ve manipülasyon yaparak bir tarafa götürmeye çalışanların haddi sorulacaktır."

Bakan Soylu, dün akşam Hatay istihbaratı ve emniyet teşkilatının başarılı bir çalışma gerçekleştirdiğini, bir dönem önce Suriye Milli Ordusu'ndaki görevlilerle yönelik katliam yapanları başarıyla ele geçirdiğini ifade etti. Soylu, bu kişilerin suçlarını itiraf ettiklerini, gerekli cezaları alacaklarını kaydetti.

"Demir Yumruk Operasyonu devam edecek"

Yılın 6 ayında önemli operasyonlara imza attıklarını anımsatan Soylu, şunları kaydetti:

"2022'nin ilk altı ayında 1527 organize suç örgütü mensubuna işlem yapıldı, 469 kişi de tutuklandı. Dünkü operasyonlar hariç. Burada 3 ulusal, bir bölgesel, 53 yerel olmak üzere 57 suç örgütü çökertildi. 2022 yılı başından itibaren sadece bunları değil FETÖ'nün, KCK'nın yeni yapılanmalarını, Tekirdağ HDK'nın yeni yapılanmasını çökerten çok başarılı operasyonlar gerçekleşti. DEAŞ operasyonları ve canlı bomba operasyonları da bu operasyonların mütemmim cüzüdür. Demir Yumruk Operasyonu'nun safhası elbette ki devam edecek. Soruşturmalar, savcı ve hakimlerin elde ettiği tespitler, güvenlik güçlerimizin ulaştığı sonuçlar... Burada yürüyeceğimiz nokta var. Bu operasyonda çok sabrettik. İnanıyorum ki burada da önemli sonuçlar çıkacaktır. Türkiye'de uyuşturucu gelirleri, kara para aklama gelirleri, terörün finansmanı ve organize suç gelirleriyle ilgili kimsenin böyle bir şeye cesaret etmemesine vesile olacak sonuçları oluşturacağımızı düşünüyorum."

Soylu, gözaltı süreleri bittikten sonra operasyonun detaylarını, nasıl yürüdüğünü, Türkiye'nin teknolojik altyapısının operasyona nasıl işlevsellik kattığını kamuoyuna ve bu işlere kalkışmaya çalışanlara göstereceklerini belirtti.

Bakan Soylu, "Milletimiz, sabırlı olsun. Şunu şurada görüyoruz ama bir şey yapılmıyor diye düşünmesinler. Biz suçluların ensesindeyiz. Amacımız zayıf bir dosya değil, güçlü dosyayı mahkemelere sunup adaletin pençesine teslim etmek. Onların iradelerini güvenmek." dedi.